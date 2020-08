Ve věku 92 let uplynulé pondělí zemřel divadelní režisér a skladatel Lubomír Poživil. Oznámila to jeho manželka Květuše. Téměř dvě desítky let řídil Městská divadla pražská. Na pražské DAMU se mimo jiné zasloužil o vznik Katedry organizace a řízení divadel a kulturních zařízení, která předcházela dnešní Katedře produkce, a roku 1969 se stal jejím prvním vedoucím.

Poživil roku 1972, za normalizace, Poživil nahradil odvolaného Otu Ornesta ve funkci ředitele Městských divadel pražských. V nelehkých podmínkách se podle pamětníků snažil udržovat dobrou tradici. "Poživil se choval solidně a uchoval Ornestovu práci. Dobře vím, že to nebylo jednoduché, už Ornestovi házeli klacky pod nohy," vzpomínala herečka Nina Jiránková.

Poživilovu pomoc ocenil také Jan Tříska, který byl v 70. letech na indexu. "Zachoval se jako odvážný člověk v době, kdy jsem byl už opravdu v klatbě. Pozval mě do Městských divadel pražských, abych hrál ve hře Bumerang od Otty Zelenky. Pak jsem hrál v Zapomeňte na Hérostrata s Václavem Voskou a Václavem Postráneckým," řekl Tříska, jemuž ale kvůli kontaktům s disentem nakonec ani Poživil nemohl dát další role.