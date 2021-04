Stoupenci vězněného ruského opozičního politika Alexeje Navalného svolali na 21. dubna demonstrace, které by podle nich mohly být největšími protesty v moderní historii Ruska. Chtějí tak přitáhnout pozornost ke zhoršujícímu se zdravotnímu stavu opozičního vůdce, uvedla v neděli agentura Reuters. Obavy o zdraví Navalného vyjádřila dnes Francie. Dcera Navalného vyzvala ruské úřady, aby k němu do věznice vpustily lékaře, kterého si on sám vybere.