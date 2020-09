Utajovaná nemocnice na Berounsku měla pomoci při pandemii. Teď jsou s ní jiné plány

TV Architect

Bývalá utajovaná nemocnice v obci Hředle na Berounsku od začátku vznikala jako záložní zdravotnické zařízení v případě dalšího světového konfliktu. Nakonec ale svému účelu nikdy nesloužila a komunisté ji využívali jen jako sklad nemocničního materiálu.

Po pádu komunistického režimu budova chátrala, stát prováděl jen tu nejnutnější údržbu. V roce 2009 se o nemocnici navíc začalo znovu mluvit, když se svět bál rozšíření pandemie chřipky H1N1.

Nemocnici tehdy zmiňoval tehdejší děkan 2. lékařské fakulty Karlovy univerzity Ondřej Hrušák: "Pokud bychom o to spolu s FN Motol byli požádáni, otevřela by se záložní nemocnice Hředle, kde by opět mohli figurovat naši studenti." K tomu ale nikdy nedošlo.

V současnosti stavba dostala nového majitele, který zde má vybudovat zdravotnické zařízení pro pacienty s Alzheimerovou chorobou.