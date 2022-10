Kam posílali na Hradě dlužníky a kam děti. Lidem se otevírá Nejvyšší purkrabství

K ostraze státních hranic se Slovenskem od neděle nastoupí i vojáci, kteří posílí společné hlídky policistů a celníků. Připraveno jich bude 320, nasazení budou ve čtyřech rotacích vždy po 80. Nasazeni budou v Jihomoravském, Zlínském a Moravskoslezském kraji. Podle armády jde o vojáky z jednotek pozemních sil, které doplní příslušníci aktivních záloh.

O dočasném obnovení kontrol rozhodla vláda kvůli rostoucí migraci hlavně syrských uprchlíků, kteří přicházejí do EU po takzvané balkánské trase především z Turecka. Kontroly začaly ve čtvrtek 29. září. Původně měly trvat do této soboty, tento týden ale vláda schválila jejich prodloužení o dalších dvacet dní, tedy do 28. října. Ode dneška bude v každé směně 310 policistů, 80 vojáků a 60 celníků. Celková doba dočasného znovuzavedení kontrol na národní úrovni nesmí podle unijních pravidel překročit dva měsíce.

Podle dostupných údajů policisté od počátku kontrol prověřili více než 226 tisíc lidí, odhalili přes 1700 migrantů a zajistili bezmála pět desítek převaděčů. Na Slovensko vrátili asi 600 migrantů. Zadržení převaděči jsou podle informací policejního prezidenta Martina Vondráška v největším počtu z Ukrajiny, dále z Česka, Sýrie, Moldavska a Gruzie.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) tento týden odhadl, že policii budou stát kontroly hranic za měsíc 110 milionů korun. Peníze bude chtít z rozpočtové rezervy.

V reakci na krok české vlády minulý týden zahájilo kontroly na hranicích se Slovenskem také Rakousko. Slovensko před týdnem nasadilo hlídky na čtyři vybrané hraniční přechody s Maďarskem, posílilo i společné policejní hlídky v příhraničí se svým jižním sousedem. Četnější namátkové kontroly na pomezí s Českem a Rakouskem začalo v pátek kvůli rostoucí migraci provádět Bavorsko.