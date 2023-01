Lanovka na Petřín: Konstruktivistická architektura i vagony fungující díky vodě

TV Architect

Funguje už od roku 1891 a je dlouhá více než 510 metrů. Pozemní lanová dráha spojuje Újezd s vrchem Petřín. S nápadem na její postavení přišel Klub českých turistů. Chtěl totiž propojit nově budovanou Petřínskou rozhlednu s Letnou a výstavištěm. Rozhledna i lanovka vznikly u příležitosti Jubilejní zemské výstavy.

Původně šlo dokonce o dvě lanovky, které jezdily na principu systému vodní převahy. Fungovaly tedy tak, že nádrž vagonu, který byl právě v horní stanici, byla naplněna vodou a díky tomu bylo vozidlo těžší než vozidlo v dolní stanici, které bylo tímto vozidlem vytaženo.

Provoz lanovky skončil v roce 1916 kvůli první světové válce. Znovu začala jezdit až v roce 1932, kdy byla zároveň přestavěna na elektrický pohon. Strojní zařízení tehdy dodala firma ČKD a nové vozy vyrobila firma Ringhoffer, která se inspirovala slavnou Kotěrovou tramvají.

Dráha se pak ale opět zastavila. A to v roce 1965, kdy došlo k posunům svahu Petřína a poškození celé trati. Provoz byl přerušen na zhruba 20 let. Znovu se pak lanová dráha rozjela až v polovině 80. let s novými vozy od firmy Tatra Studénka.

Horní stanice lanové dráhy na vrchu Petřína, která vznikla podle návrhu architekta Františka Šrámka, vyniká díky svému konstruktivistickém stylu. Ve strojovně je také z velké části zachováno původní technické zařízení.

Nyní je vlastníkem a provozovatelem petřínské lanovky Dopravní podnik hlavního města Prahy a dráha tak spadá do systému městské hromadné dopravy.

