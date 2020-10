Takto bydlel T. G. Masaryk. Prezidentský byt udivuje výtahem i "strohou" pracovnou

TV Architect

Pražský hrad nesmí chybět na programu žádného návštěvníka, který do našeho hlavního města zamíří. Jsou však místa, kam se oko smrtelníka jen tak nepodívá. Jedním z takových je i Masarykův byt na Pražském hradě, který navrhl slovinský architekt Jože Plečnik. Některá místa jsou až do detailu původní, jiná musela projít rekonstrukcí.

Pořad Skryté poklady architektury připravuje internetová televize TV Architect. Podívejte se i na další díly tohoto cyklu.

První prezident Československé republiky pobýval na Pražském hradě v prostorách jedinečného bytu. Do podoby tohoto sídla významně zasáhl slavný slovinský architekt Jože Plečnik. Samotný byt se nachází ve druhém patře středního a jižního křídla Nového paláce. Vstupuje se do něj průjezdem, kterým Plečnik propojil II. a III. nádvoří. Odtud vede vzhůru spirální schodiště a prezidentský výtah.

"Kabina je původní a dochovala se včetně všech detailů. Výtah je i dnes plně funkční. Plečnik zde vystavěl takovou věž, ta je vyřešena zajímavým způsobem, stěny jsou z režného zdiva a spárováním plasticky vystupuje, což je detail, se kterým se Plečnik seznámil ve Starém královském paláci. Velice rád aplikoval ty prvky, které viděl kolem sebe," popisuje důmyslné řešení historik architektury Zdeněk Lukeš.

Ve druhém patře vstupujeme do takzvaného Impluvia, na kterém pracovala spolu s architektem i Masarykova dcera Alice. Jedná se o centrální halu se stropním oknem a kašnou. "Prostor je stejný jako v době 1926, kdy byl dokončen. Odsud je také vstup do Zeleného salonku. Ten tvoří s dalšími salonky tzv. enfiládu. Ty místnosti se daly procházet buď z jedné do druhé, nebo obslužnou chodbou ze strany. Salonků zde byla celá řada, většina z nich se však nedochovala. Zelený salonek byl zrekonstruován v 90. letech a dnes slouží jako přijímací salon pro prezidenta," popisuje Lukeš.

V pracovně si nepřál žádné dekorace

Jednou z dalších místností je velkorysá pracovna. Tu si prezident Masaryk přál jednoduchou. Žádné obrazy nebo dekorace. Všude kolem jsou tak hlavně police s knihami a pracovní stůl.

Podívejte se, jak vypadala Masarykova pracovna:







"Pak je zde také čtecí stolek, protože Masaryk při četbě nebo psaní dával přednost tomu, že stál a neseděl, protože ho bolela záda. Původní jsou zde i lustry. To, co tady vidíme dneska, je rekonstrukce původního prostoru," připomíná historik.

Beze změny vydržela pracovna do 70. let, za vlády prezidenta Husáka prošla místnost razantní proměnou. Zmizely stěny a vyměnil se strop, podlaha i samotný nábytek. Na konci poslední dekády minulého století proběhl pokus o navrácení původní podoby tomuto jedinečnému prostoru.