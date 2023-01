Takhle by chtěl bydlet každý. Sto let stará pražská vila po opravě zkrásněla

Je to jedna z nejzdařilejších rekonstrukcí loňského roku. Vnitřek vily v anglickém stylu na nóbl adrese v Praze 5 majitelé nechali proměnit v moderní interiér. Sto let stará stavba potřebovala celkovou rekonstrukci, architekti k ní ale přistoupili s pokorou a citem.

Autorem rekonstrukce je pražské studio No Architects, které svůj rukopis zanechalo například při rekonstrukci hanspaulské vily Baugruppe nebo v Jeslích Malvína v Karlíně. "Přestože to byla kompletní rekonstrukce, přímo jsme s původním domem nesoupeřili. Podobně jako starý kabát jsme ho vyčistili, přešili a sjednotili nesouměrné záplaty. Upravili střih na míru, dali novou podšívku, místo knoflíků přidali zip a celý ho prodloužili. Stále je v ulici poznat, jaký dům to je, jen v něm najednou není zima," popisují architekt Jakub Filip Novák a designérka Daniela Baráčková.

Interiér domu má nábytek na míru a sladěné, tlumené barvy. Některé prvky odráží charakter samotných klientů, kteří mají blízko k Japonsku a Velké Británii. Podívejte se.