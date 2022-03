Skryté poklady architektury: Stavby židovských architektů v Holešovicích-Bubnech

TV Architect

Pražské Bubny jsou bývalá obec, která se v 80. letech 19. století spojila se sousedními Holešovicemi a stala se součástí tzv. Velké Prahy. Od té doby byla tato lokalita systematicky zastavována bloky činžovních nebo družstevních domů. Autory staveb byli především architekti židovského původu, kteří zde žili.

Do rozvoje čtvrti Bubny se svými zásahy zapsala například dvojice Ernst Mühlstein (žák Jana Kotěry) a Victor Fürth. Společně projektovali elegantní domy ve Veletržní a Janovského ulici. Mezi další významné stavitele patřil také Erwin Katona, který přišel do Prahy z Budapešti. Byl autorem dvojdomů ve Veverkově a Veletržní ulici, dále ulici Strojnické a U Studánky nebo činžáku v ulici U Smaltovny. Tato stavba je výrazná díky své keramické fasádě a představuje jednu z pozdních prací architekta, který v Praze působil především jako projektant administrativních budov. V roce 1938 odešel do Londýna a o jeho další činnosti nejsou žádné zprávy.

Dalším architektem, který zde zanechal stopy, byl Gočárův žák slovenského původu Eugen Rosenberg, také on zde ve 30. letech navrhl špičkové funkcionalistické činžáky. Zajímavý je například činžovní dům v Letohradské ulici, jehož dominantou jsou perforované plechy. Tento detail si architekt oblíbil, využil ho například i na budově v Antonínské ulici. Zajímavé je i jeho využití luxfer v podobě markýzy na bytovém domě na tř. Milady Horákové, v objektu se dnes nachází slavná Erhartova cukrárna.

