V Borotíně zachraňuje barokní dvůr. Lidé si mysleli, že je konec, byl na odpis, říká

Hospodářský dvůr v Borotíně na jihu Čech měl dlouho smůlu na majitele. Barokní a klasicistní budovy, které stojí u zříceniny hradu zvaného Starý zámek, se od restitucí jen přeprodávaly, aniž by se dočkaly oprav. V roce 2010 se proto o místo začal zajímat místní rodák a patriot Milan Tejnor. "Dvůr dostal dost na frak. Zloději v něm ukradli vše, co šlo, včetně třeba ručně tesaných trámů," říká.

Nejstarší budovy v Barokním dvoře Borotín vznikly ještě před třicetiletou válkou a ač zůstaly zachované jen zčásti, z pohledu lidové architektury jsou dnes tím nejcennějším, co dvůr nabízí. Milan Tejnor je zachraňuje dvanáctým rokem, částečně ze svých úspor a také z dotací, s nimiž mu pomáhá hlavně ministerstvo kultury. Několikrát do roka navíc na statku pořádá kulturní akce. "Buď se dá zachránit dům a tím skončit, nebo se pro něj vymyslí ještě nějaká přidaná hodnota, aby to místo zase ožilo. Myslím, že i druhá část je důležitá, protože to místo může být důstojně opravené, ale pokud v něm nejsou lidé, je v podstatě mrtvé," říká rodák z Borotína.

Podívejte se, jak to na statku funguje.