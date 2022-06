V Kouřimi vybudoval krásné apartmány. Přijíždějí k nám hosté, odjíždějí přátelé, říká

Přestože se v ní usídlil bratr praotce Čecha, magická Kouřim zůstává neobjeveným koutem Česka. Před pár lety se do ní přestěhovali Tomáš a Hana Waschingerovi, kteří po záchraně zděděné památky začali investovat čas do opravy domu z 13. století. Dvanáct let mu navraceli původní kouzlo a dnes v něm provozují apartmány, které do obce lákají milovníky historie, klidu a kouzla starých časů.

Měšťanský dům s číslem 9 v bezprostřední blízkosti kouřimského chrámu svatého Štěpána koupili manželé z vášně i lítosti. Přestože pochází z poloviny 13. století, vzhled a atmosféru staré stavby poškodila přestavba a necitlivé úpravy z doby socialismu. "Dům byl zaházený březolitem a všude byly oranžové dlaždičky. Když jsem kolem toho chodil, často jsem si říkal, že tam pod tím vším musí být něco autentického a velmi zajímavého," říká exbubeník Petra Muka i kapely Lucie, který v Kouřimi současně zachraňuje dům po svých prarodičích. "S ženou už skoro čtvrtstoletí stále něco opravujeme, musí na to být snad nějaká diagnóza," dodává. Obě stavby se manželé snaží co nejvíce zpřístupnit veřejnosti. V domě po prarodičích mají vinotéku s vlastními sklepy, v památce u kostela zase nabízejí ubytování. Jejich Apartmány č. p. 9 nabízí neotřelou atmosféru, kde každý kousek materiálu má svou historii a příběh. Podívejte se.