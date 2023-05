Šik, ekologické i docela obyčejné. Praha představila pět návrhů na dostavbu Kulaťáku

Z desítek přihlášených jich postoupila jen hrstka. Soutěž na dostavbu Vítězného náměstí v Praze 6 vstoupila do finále pěti nejlepšími návrhy. Vítěze porota vybere v září, do té doby se k návrhům může vyjadřovat veřejnost. Tvář Kulaťáku už před 100 lety určil architekt Antonín Engel, zhruba čtvrtinu náměstí ale nedokončil a nepodařilo se to ani jeho následovníkům.

Na pozemcích mezi ulicemi Evropská a Jugoslávských partyzánů teď chtějí developeři vybudovat kanceláře, obchody, bytové prostory, novou budovu Vysoké školy chemicko-technologické (VŠCHT) a kulturní centrum Prahy 6. Před rokem k tomu ve spolupráci s Prahou uspořádali mezinárodní soutěž, z níž koncem května vzešlo pět největších favoritů. Lidé mohou do 30. června návrhy vidět na venkovní výstavě na Vítězném náměstí. Hotovo bude za deset let Porota má zasedat v červnu, následovat bude debata mezi investorem a architekty o uzavření smlouvy a vítězný návrh bude znát veřejnost v září. Podle starosty Prahy 6 Jakuba Stárka (ODS), který je zároveň mezi porotci, by se mohlo začít stavět za pět let od zvolení návrhu, do deseti let by tak podle něj mohla být stavba dokončena. Hlasování se může zúčastnit i veřejnost. "Komentáře veřejnosti k soutěžním návrhům budou předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování," řekl Návrat. Kdo se hlásí do soutěže o "Kulaťák" Do druhé fáze se probojoval tým MVRDV z Nizozemska, česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects, nizozemské a české studio Benthem Crouwel International a Opočenský Valouch Architekti, česká kancelář A69 - architekti a další česko-nizozemské uskupení Cityförster a Studio Perspektiv. Pozemky v této části vlastní především společnost Fourth Quadrant, která sdružuje realitní společnosti Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Dalšími vlastníky pozemků jsou Vysoká škola chemicko-technologická, hlavní město Praha a Dopravní podnik hlavního města Prahy. VŠCHT prodala pozemky developerům, za získané peníze postaví novou univerzitní budovu. Podívejte se na pět návrhů, které postoupily do finále soutěže.

