Sháněli chalupu, koupili a opravili valašské dřevěnice. Bydlí v nich jako za stara

V Raťkovské dolině pod zalesněným kopcem Soláň stojí památkově chráněný Orságův statek. Je to největší dochovaný soubor dřevěnic na Vsetínsku, ale chybělo málo a původní valašská obydlí by zmizela v propadlišti dějin. Před pár lety je z popela vzkřísili partneři Jaroslav Monček a Petra Kňourková, kteří se nadchli atmosférou údolí a duchem místa starých staveb. Domům vrátili původní kouzlo i styl.

Jaroslav Monček a Petra Kňourková sháněli chalupu, a přestože oba pracují v Praze a Valašsko je pro ně poměrně z ruky, Raťkovská dolina na kraji obce Karolinka je okouzlila natolik, že se začali porozhlížet, zda v ní není něco na prodej. V nabídce byl zrovna opuštěný Orságův statek, a přestože byl v havarijním stavu, partneři jej koupili a ve spolupráci s památkáři navrátili do původního stavu.

"Paní z realitky nám tenkrát říkala: 'Dáte do toho 600 tisíc a bude z toho luxusní chaloupka.' My jsme naštěstí věděli, kolik co stojí. Nebyli jsme naivní. V nabídce už ten statek nějakou dobu byl a nikdo ho nekoupil, protože lidé si spočítali, kolik stojí záchrana památkově chráněného objektu," vzpomínají.

