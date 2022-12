Tady se sestry budou modlit za druhé. Klášter bosých karmelitek roste před očima

Vůdce skupiny, která v roce 2020 plánovala únos michiganské demokratické guvernérky Gretchen Whitmerové a odpálení mostu, byl odsouzen k 16 letům odnětí svobody, hrozilo mu až doživotí. O rozsudku nad Adamem Foxem v úterý informovala agentura AP. Druhý vůdce skupiny Barry Croft vyslechne rozsudek ve středu.

Fox společně s Croftem vedli ozbrojenou skupinu Three Percenters, která se v roce 2020 chtěla vloupat do prázdninového domu Whitmerové, unést ji, postavit ji před "soud" kvůli obvinění z velezrady a hrozit jí popravou. V případě úspěšného únosu za sebou chtěli Three Percenters odpálit most, aby dokázali uprchnout před policií, vyslechl soud.

Vyšetřovatelé uvedli, že skupina chtěla "zažehnout druhou americkou revoluci" a přivést USA na pokraj ozbrojeného konfliktu před blížícími se prezidentskými volbami v roce 2020. Jejich jednání podnítil odpor vůči pandemickým opatřením, která vláda zavedla proti šíření nemoci covid-19, píše AP. Fox byl podle obžaloby "mozkem" celé operace.