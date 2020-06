Není to tak dávno, co do čtvrtě Hodolany jezdili Olomoučtí na povinnou technickou. V servisu hučely motory, zatímco řidiči čekali venku, až jim kontroloři vrazí do papírů razítka. Od přestavby starého divadla na luxusní resort ale bylo jasné, že se charakter čtvrti brzy začne měnit. Servis koneckonců koupil nový majitel a ten ho s pomocí architektů proměnil v zážitkovou gastronomii. Podívejte se.

Interiér navrhl architekt Pavel Kříž, autor "deštného pralesa" v olomoucké restauraci Entrée a "mechového ráje" v motorestu na dálnici D1. Stejně jako ve dvou zmíněných i v restauraci STeaK to místy připomíná Kiplingovu Knihu džunglí.