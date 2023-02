Hospoda pro pašeráky u Liberce byla v žalostném stavu. Manželé ji přestavěli na hotel

Několik let jezdili Hoškovi okolo chátrající chalupy v Kryštofově Údolí. Manželé, kteří se z Prahy přestěhovali na Liberecko, tehdy přesvědčovali své přátele, aby ji koupili a vdechli jí nový život. Nikdo na to ale neměl odvahu, památka ze 17. století byla celá k rekonstrukci. Před dvěma lety, kdy byl dům zase k prodeji, už Hoškovi neváhali, koupili ho a proměnili na butikový hotel s restaurací.

Manželé Hoškovi dlouho cestovali po světě, Michal žil rok v Brazílii, pak se s ženou a dětmi přestěhovali do Belgie. Na léto se vraceli do Čech a dívali se po místu, kam by po návratu do Prahy mohli utíkat na víkendy.

"Dostal jsem nabídku působit ve sklářské společnosti Lasvit, a tak bylo přirozené, že jsme hledali chalupu na severu Čech. Našli jsme krásné místo v Kryštofově Údolí s výhledem na železniční viadukt, přes nějž jsem jako mladý jezdíval do školy," popisuje vystudovaný strojař.

Rodina se časem na Liberecko přestěhovala a Michal jezdil do práce okolo chátrající chalupy, skryté za vzrostlými stromy. V tu dobu ještě netušil, že jejich budoucí butikový hotel V Bezovém Údolí býval v 19. století hospodou pro pašeráky. Ve svém libretu, které si jako předlohu k opeře Hubička vybral skladatel Bedřich Smetana, o ní psala Karolína Světlá.

"Cítil jsem jen, že mě ta chalupa něčím přitahuje. Upozorňoval jsem na ni kdekoho, nikdo ale neměl odvahu ji koupit. Ujal se jí až jeden pražský podnikatel, který měl ale trochu romantickou představu o tom, co všechno rekonstrukce obnáší. Po čase tak byla znovu k prodeji," popisuje čtyřnásobný otec, který sehnal finance a chalupu koupil.

Se svou ženou Terezou navrhli rekonstrukci, podobu interiéru a za pomoci místních řemeslníků ruinu proměnili v hotel a restauraci, které cílí na milovníky designu, udržitelnosti a vysoké gastronomie. Hlavní tváří hotelové restaurace je šéfkuchař Karel Doležal. V minulosti prošel pražským hotelem Savoy, Eskou nebo olomouckým Entrée Přemysla Forejta.

"Chceme lidem ukázat, že luxus nemusí nutně hledat v technologiích a materiálech. Naši předci byli spokojení s málem. Radost vychází spíše z kvality života a odpočinku. Luxus by tak měl spočívat v odpojení se, ne napojení se," myslí si Michal Hošek.

Podívejte se na povedenou rekonstrukci v Kryštofově Údolí.