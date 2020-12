Nejhlubší bazén na světě je v Polsku. Ve 45 metrech pod hladinou jsou jeskyně i vrak

Polsko má nové prvenství. Asi 40 kilometrů od Varšavy stojí od prosince nejhlubší bazén na světě. Doposud si vítěznou příčku s velikostí dvaačtyřicet metrů držely italské Benátky, dno polského Deepspotu je však ještě o tři metry hlouběji. Centrum získalo povolení otevřít i přes přísná opatření, která jsou v Polsku kvůli covidu-19.

V nejhlubším bazénu na světě je asi 8000 kubických metrů vody, což je pro představu tři- až čtyřikrát více, než má například plavecký bazén v Podolí. Nádrž není primárně určená pro plavce, nýbrž pro začínající i pokročilé potápěče, hasiče nebo armádu, tvrdí americký server CNN.

"Nejsou tu žádní podmořští živočichové, nevynahradí vám to oceán. Avšak je to místo, kde si každý může vyzkoušet a natrénovat své schopnosti, aby se pak cítil bezpečněji v otevřených vodách. Navíc je to zábava, přirovnávám to tu k mateřské škole pro dospělé," řekl agentuře AFP polský instruktor Przemyslaw Kacprzak z centra Deepspot v polském městě Mszczonów.

Součástí vodního světa, který investora přišel na asi 230 milionů korun a jehož výstavba trvala dva roky, je celá řada atrakcí. Do hloubky vede jakýsi vodní tunel, na samotném dně jsou skryté jeskyně, monumenty i vrak lodi.

Potápěči pod hladinou se dají pozorovat v suchu z proskleného tunelu, který vede skrz celou šířku bazénu. Od 14. prosince centrum zpřístupní i hotelové pokoje s výhledem na podvodní svět.

Ještě donedávna si titul "nejhlubší bazén světa" drželo centrum Y-40 Deep Joy, které se nachází poblíž Benátek. Centrum Deepspot ho ale překonalo o tři metry a získalo pomyslné prvenství, i když ne na dlouho.

Ve městě Colchester v jihovýchodní Anglii je v současné době ve výstavbě bazén jménem Blue Abbys s hloubkou 50 metrů. Pro návštěvníky se však kvůli pandemii otevře až na sklonku roku 2022, potažmo začátkem následujícího letopočtu.

