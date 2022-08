Po rodičích zdědili penzion v Tyrolsku. Alpský kýč proměnili v designovou perlu

Rodina Ristova má od 70. let minulého století penzion v malebné krajině Jižního Tyrolska. Před pár lety se rodiče rozhodli odejít do důchodu a vedení hotelu se ujal jejich syn Markus. S přítelkyní Silvií Gschösserovou a třemi dětmi se do něj přestěhovali a tradiční dům proměnili v designové ubytování s wellness a večeřemi o šesti chodech. Krásný hotel láká sportovce, rodiny s dětmi i vegany.

Hotel Mari Pop se nachází v malé obci v rakouském Zillertalském údolí, které je od Prahy vzdálené asi pět hodin autem. Nabízí zimní i letní turistiku, včetně horské cyklistiky, nebo lety rogalem. Penzion má krásné výhledy na alpská pohoří, zelené louky i špičku kostela. Přátelská rodina je v něm od rána do večera, sama tu bydlí i pracuje. Markus působí jako šéfkuchař, Silvie se stará o managment a jejich tři dcery. "Máme malý apartmán tady v hotelu, protože chceme být společně s hosty. Dříve to tak bylo běžné. Vyrostl tu i Marcus," popisuje Silvie. Dům s padesátiletou tradicí si pár před třemi lety proměnil k obrazu svému. "Dříve sem jezdili lidé, kteří se stali přáteli rodiny. Pořád to byl ale hotel, který si navrhli Marcusovi rodiče. Vše tu bylo v tradičním stylu a my jsme věděli, že aby nám tu bylo dobře, musíme vymyslet svůj vlastní koncept a přilákat stejnou krevní skupinu lidí, jako jsme my. Proto jsme začali s proměnou. Renovovali jsme postupně, abychom nevylekali místní obyvatele," říká spolumajitelka. Hotel, který má tři sauny, bazén a pestrou gastronomii, je na serveru Amazing Places, který vybírá kouzelná místa z Česka, Slovenska a nově také Jižního Tyrolska. Galerie je součástí seriálu, v němž vám představujeme nejkrásnější místa v italských a rakouských Alpách. Podívejte se, jak vypadá rodinný penzion v Zillertalu.