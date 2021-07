Plovoucí lázně na Vltavě i kobky na náplavce zaujaly svět, získaly prestižní cenu

Mezi nejlepšími projekty světa v soutěži A+Awards, kterou každoročně vyhlašuje newyorská platforma Architizer, je návrh plovoucích lázní pro Prahu od studia Petra Jandy. Ocenění se navíc dočkala i rekonstrukce kobek na Rašínově nábřeží a konopný dům Liny Bellovičové. Porota, která udílela ceny v celkem 94 kategoriích, česká studia zařadila mezi "osobnosti", jako je Zaha Hadid nebo David Hertz.

Architizer je jeden z nejprestižnějších odborných časopisů v odvětví architektury. V celkem 94 kategoriích porota každoročně vybírá nejzajímavější stavby, které se realizovaly v uplynulých letech po celém světě. Ceny uděluje i těm projektům, které na svou realizaci teprve čekají a jsou zatím jen "na papíře".

Plovoucí lázně pro Rašínovo nábřeží od studia Petra Jandy (Brainwork) zvítězily v kategorii Nepostavený: sport a rekreace. Do pár let by mohly vzniknout v centru města. "Aktuálně jednáme se zástupci hlavního města Prahy o postupu směrem k realizaci projektu, která byla dočasně pozdržena vzhledem k celosvětové pandemii covidu-19. Projekt je možné zrealizovat v horizontu dvou až tří let," říká architekt Petr Janda.

Při rekonstrukci Rašínova nábřeží se dočkaly obnovy především kobky s obřími prosklenými čočkami, za které studio získalo od poroty Architizeru speciální ocenění.

