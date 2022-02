Odešli z banky a koupili usedlost s ovocnými sady. V lihovaru vyrábí i domácí pálenku

Ondřej s Kateřinou léta pracovali v bankovním sektoru, našetřili si peníze, a když je práce přestala bavit, odešli z Prahy. V rodném Českém ráji si koupili starou usedlost mezi ovocnými stromy a za pomoci architektů ji proměnili na pěstitelskou palírnu, moštárnu a místo k žití. Pálenku tu vyrábí dvě sezony a pěstují ovoce bez chemických postřiků.

Palírna Dlabka se nachází ve Svijanském Újezdě na Liberecku. Ondřej a Kateřina se starají o vlastní sady a další ovoce vykupují od pěstitelů. "Naší vizí je získat z ovoce, bylin a dalších surovin to nejlepší a uchovat to v lahvi. Jsme sadaři a palírníci. Chováme včely, prasata a pečujeme o zahradu. Není to vždy lehké, ale stojí to za to," tvrdí manželé.

Sídlo v Českém ráji navrhlo studio Objektor. Původní, chátrající domy proměnilo na moderní stavení s výhledem na Trosky, Ještěd a Drábské světničky. Podívejte se.