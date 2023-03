Obnova činžáku v Praze trvala devět let. Je jako umělecké dílo a mozaika stylů

Činžovní dům nedaleko Havelského tržiště má po rekonstrukci úchvatnou atmosféru. Architekti, kteří se jím zabývali devět let, mu vrátili kouzlo starých časů a přitom nezapomněli na nároky moderního bydlení. Během obnovy odhalili vrstvy v románském, barokním i klasicistním stylu, které dali do kontrastu se současnými a praktickými prvky.

Rekonstrukci domu včetně historického průzkumu vedlo studio Qarta Architektura, a jak popisuje, už od počátku vědělo, že nebude snadná. Nemovitost se nachází v Pražské památkové rezervaci, je nemovitou kulturní památkou a součástí dědictví UNESCO.

"Dům je architektonickou asambláží mnoha epoch. Po staletí se přirozeně přestavoval do nových stylů. Odkrývání historických vrstev nám tak přineslo mnohá překvapení a pochopitelně vyvolalo otázky týkající se dobových stavebních přístupů v konstrukcích i detailech. Pozornost vyžadovala hlavně řemeslná provedení stavebních detailů," popisuje architekt David Wittassek, který se rozhodl jít cestou obnovy, kdy řemeslníci pečlivě odhalují a následně restaurují jednotlivé vrstvy domu.

Historie "činžáku" sahá do 14. století, což je čitelné hlavně z průjezdu či ulice, která vede skrz nemovitost. "Je to typ domu, který se dříve stavěl přímo nad ulicí, což v Praze nebylo úplně časté," vysvětluje autor přestavby. V polovině 20. let minulého století dům chátral, po revoluci ho koupil zahraniční investor, který inicioval nákladnou rekonstrukci s tím, že chce v domě udržet trvalé nájemníky i atmosféru místa.

Rekonstrukce odhalila rozsáhlé románské sklepy, gotický lomený oblouk na fasádě a klasicistní krov. "Je to různorodý spletenec historických staveb a přestaveb. Atmosféra domu je ale neopakovatelná a my jsme ji nechtěli narušit," dodává architekt. Původní duch místa, který se objevil pod nánosem omítek, studio doplnilo o moderní prvky citlivým způsobem. Staré a nové sjednotilo pomocí materiálů, jako je kov, sklo a beton, které se v ryzí podobě nenápadně prolínají celým domem. Podívejte se.