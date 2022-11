Romantický kemp u Orlíku si oblíbili svatebčané. Chaty vypadají jako z Hříšného tance

V zalesněné krajině u Orlické přehrady stojí přes padesát let chatkový tábor, do nějž dříve jezdívaly kempovat rodiny s dětmi. Posledních pár let byl na prodej, nikdo o něj ale nestál. "Znáte-li trochu rekreační střediska, která jsou často na nízké úrovni, tak tohle bylo ještě o level níž," říká Tereza Madansky, jež přesvědčila manžela, aby nemovitost koupili a dali jí tím druhou šanci.

Manželé kemp objevili během pandemie koronaviru. Místo je přesvědčilo okolní přírodou a blízkostí k vodě. Chatky byly sice zchátralé, Madansky je ale bytová designérka, a tak si dokázala představit, jak by místo působilo po obnově a s trochou barev. "Manžel na mě při prohlídce nevěřícně zíral, čekal, že hned půjdeme. Já jsem ale cítila, že z toho místa dokážeme vybudovat něco jedinečného. Když jsme odtud odjížděli polní cestou, vysvětlila jsem mu své představy a on se nechal přesvědčit. Ještě z auta jsme volali makléři, že to bereme, a měli jsme štěstí. Pán, který byl na prohlídce po nás, chtěl místo srovnat se zemí a na pozemku postavit luxusní vilu," popisuje Madansky. Místo dnes nese název Malý Oslov. Opravené chatky fungují jako ubytování typu glamping. Manželé ale nabízejí i pronájem celého areálu ke svatbám, teambuildingům nebo rodinným oslavám. "Páry, které k nám teď na podzim jezdí na prohlídky, nám říkají, že jsme se staly letošním hitem svateb. Často přitom zmiňují, že jim Malý Oslov připomíná kemp z Hříšného tance," směje se majitelka. Podívejte se.