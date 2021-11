Klášter svatého Gabriela s vysvěceným kostelem v Praze koupila začátkem minulého roku realitní skupina Cimex, která má síť hotelů v Česku a zaměřuje se na investice do nemovitostí. Stavbu u Smíchova odkoupila za 353 milionů korun ve v pořadí už třetí aukci České pošty. Prostor v něm pronajímá umělcům a filmařům na natáčení seriálů pro Netflix nebo HBO. Do budoucna by v něm chtěla vybudovat hotel.

Klášter svatého Gabriela na pražském Smíchově koncem 19. století navrhli benediktinští mniši a je jednou z nejcennějších památek beuronského umění v Česku. Dívčí odnož řádu však v klášteře dlouho nepobyla. Po vzniku Československa ji z Prahy vyhnala protiněmecká nálada a dům získala tehdejší pošta. Po více než 100 letech je v plánu kulturní památce vrátit původní kouzlo a využít ji jako hotel. Některé hodnoty jsou v domě viditelné už teď, podívejte se.