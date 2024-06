Pražský Máj jako Disneyland? "Je to pochvala," říkají autoři nového zábavního domu

Máj Národní v centru Prahy uvnitř připomíná vertikální Matějskou pouť. Ve velké části devítipatrové budovy jsou atrakce v podobě skluzavek, arkádových her, závodních simulátorů i nejdelšího baru ve střední Evropě. "Je to dům, kde se mají lidé bavit. Cílili jsme na všechny, od těch nejmenších dětí až po dospělé. Naším přáním je, aby lidé odcházeli s úsměvem," shodují se majitelé památky.

Václav a Martin Klánovi, kteří spolu vedou developerskou společnost Amadeus Real Estate, koupili obchodní dům Máj v roce 2019 a záhy poté ho začali rekonstruovat. Původně chtěli v devíti patrech vybudovat obchody a kanceláře, v plánu byly i byty. S pandemií koronaviru ale funkce kulturní památky ze 70. let minulého století nabrala nový směr.

"Před třemi lety jsme stáli s bráchou a tátou na terase a dívali se na ten krásný výhled. Říkali jsme si: 'A není to škoda, zasvětit tohle místo jen těm samým lidem, kteří sem budou chodit do práce?'. To nás přimělo k uvažování, jak lépe využít místo, kudy projde až sto tisíc lidí denně," popisuje starší bratr Martin. "K zábavnímu domu jsme se dostali až postupně, nejprve byla úvaha o horní restauraci a vyhlídce," dodává.

Inspirací byly zahraniční bary, Rozvadov i pumpa

Nápad na dům zábavy se zrodil až na cestách za inspirací - v zahraničí. "Hledali jsme hlavně ve velkých evropských městech, jako je Londýn, Berlín nebo Barcelona. Byli jsme ale i v Asii. Zajímali nás místa, kde je plno, která osvědčeně fungují, a zjistili jsme, že lidé se chtějí hlavně bavit," shodují se bratři, které v britském hlavním městě okouzlil kulečníkový bar, v Asii zase výškové budovy s restauracemi a vyhlídkou.

Touha odlišit se od konkurence je přivedla k současnému konceptu, který v sobě kombinuje obchody, fastfoody, vysokou gastronomii, vyhlídku a hry. Těch je ve dvou propojených patrech na dvě stě. Interiéry celé budovy spojuje extravagance, výrazné barvy a nesourodé prvky. Místy si člověk připadá, jako by se vrátil zpátky do 90. let minulého století nebo zabloudil v americkém obchoďáku ze seriálu Stranger Things.

"Záměrně jsme chtěli vzbudit rozruch, protože tenhle dům je o emocích. Nese to s sebou negativní i pozitivní ohlasy, důležité pro nás je, že to do centra Prahy a památkově chráněné budovy přináší nějaký kontrast," říká hlavní architekt renovace Milan Mlada z kanceláře AGE project. Při prohlídce poukazoval například na důmyslné řešení odkládacího prostoru na toaletách, které odkoukal z čerpací stanice, i české křišťálové lustry zasazené do patra s rychlým občerstvením.

Máj Národní v bodech Investice (včetně koupě budovy, akvizic a rekonstrukce) 4,5 miliardy korun

Náplní celkem devíti pater je zábava a zážitky

od přízemí po střechu: Tesco, retail, Foodhall (rychlá občerstvení včetně značek Popeys, Five Guys a Misushi), Levels (200 her ve dvou patrech), Lvíčkov (zábavní park pro nejmenší, rozprostírá se i na vnitřní terase), Back in Time (cesta do české historie, otevře se od podzimu), Heroes Park se super hrdiny od Marvela, Fly Vista (restaurace s barem), vyhlídková terasa (panoramatický výhled na centrum Prahy)

v Česku (7 a půl metru, 36 metrů) Indoor minigolf o 18 jamkách, 125 arkádových her, šest šipkových terčů, tři billiardy, dva shuffleboardy, prize games, racing bug, tři karaoke, dva similátory F1 a další.

Vstupné: Levels: vstup zdarma, průměrná cena za hru 50 kč, Lvíčkov: 450 korun za dítě, 100 korun dospělý, Heroes Park: 450 korun za osobu, Back In Time: 450 korun za osobu, vstup na vyhlídkovou terasu: 200 korun, návštěvníci restaurace ji mají zdarma

Pro inspiraci nejezdili jen do zahraničních měst, cílem se stalo i české pohraničí. "Ano, byli jsme se podívat i na Rozvadově v kasinu. Sledovali jsme tam hlavně opakující se prvky a jakým způsobem tam funguje gastronomie. Nebylo to tak, že bychom tady chtěli mít automaty, hledali jsme tu správnou atmosféru. Cílem je, aby se u nás lidé dobře cítili, chtěli k nám chodit a případně si i něco zahrát," vysvětluje Mlada smysl investice, kterou majitelé celkově vyčíslili na čtyři a půl miliardy korun.

Nevkus? Byl to záměr, říkají autoři

Se zveřejněním prvních fotografií extravagantních interiérů se na sociálních sítích začali ozývat kritici i zastánci komerčního projektu. Někteří tvrdí, že zábavní centrum je způsob, jak padesát let starou a památkově chráněnou budovu, kterou v roce 2018 chtělo Tesco zbourat, znovu využít. Jiní majitele Máje kritizují za "vrchol nevkusu", dům přirovnávají k "Disneylandu" nebo "Las Vegas".

"Pro nás je to vlastně pochvala," shodují se majitelé domu i architekt. "Já osobně rozumím i tomu, že někdo může mít problém s určitou nejednotností, určitě je to překvapivé, dost možná i nelichotivé, ale to je vlastně účel toho prostoru," zastává se interiérů Mlada, který navrhoval celkovou rekonstrukci budovy a dvě podlaží jejích interiérů. Na podobě dalších pater v budově úzce spolupracoval se studiem Prochazka & Partners.

"Teď spolu sedíme v patře, které jsem navrhoval, nazýváme ho Food hall. Jsou tu řetězce s rychlým občerstvením a nad hlavou máme křišťálové lustry. Mým záměrem je, že když si tady lidé dají jídlo a začnou kolem sebe koukat, možná ty věci, které by běžně odmítali, začnou více akceptovat," dodává architekt s tím, že už bývalý obchodní dům byl komerční záležitost, která byla vytvořená pro to, aby do ní chodili lidé. "Jenže styl nakupování i účel, za jakým lidé do takových domů chodí, se mění, podobně jako móda. Tohle je podle nás komerční záměr, který si myslíme, že v dnešní době bude fungovat."

