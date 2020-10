Modré stěny, hodně knih a nábytek z dětství. Tak bydlí režisér Jan Hřebejk

"Nechtěli jsme minimalismus, který budeme postupně zabydlovat. Potřebovali jsme mít interiér útulný hned," říká režisér Jan Hřebejk, který před pár lety koupil řadový dům se zahradou pod pražským Strahovem. Společně s manželkou chtěli do dvou pater vměstnat vše, co mají rádi. Aby to neskončilo fiaskem, přizvali si k rekonstrukci Dagmar Štěpánovou ze studia Formafatal. Podívejte se na výsledek.

Studio Formafatal založila architektka Dagmar Štěpánová a společně s ní ho tvoří celkem deset lidí. Zaměřují se na architekturu, interiér a produktový design. Za práci na Art Villas Costa Rica nebo vinný bar Autentista dostalo studio tuzemské i mezinárodní ocenění. Psali jsme o nich zde.