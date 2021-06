Mlýn "dvou písařů" přes 20 let zachraňuje tlumočnice. Obětovala mu život i rodinu

V Tichém údolí na rozhraní Únětic a Suchdola stojí kulturní památka Trojanův mlýn. Je to místo, které svou atmosférou zdaleka nepřipomíná Prahu, přestože se nachází kousek od centra. V roce 1997 se do něj zamilovala rodilá Pražačka, tehdy žijící v Německu. Přesvědčila manžela, vzala své děti a nastěhovala se do domu, kde se točili Dietlovi "Dva písaři". Hvězdy jí ale ze začátku vůbec nepřály.

"Původní majitelé prodávali mlýn na části. Nejprve jsme spolu žili pod jednou střechou a často se tu děly různé radovánky, které nešly dohromady s naším klidným životem. Z důvodu chybného výpisu z katastru nemovitostí nastaly soudní problémy, které trvaly osm let. Do toho přišly problémy s památkáři i podezřele časté záplavy," shrnuje Irena Pörschmannová, která v mlýně vychovala dvě děti. Točily se tu filmy jako Agent bez minulosti, Kráska a zvíře nebo Hlava-ruce-srdce. Majitelka navíc na pozemku pořádá matriční i církevní svatby. Podívejte se, jak chátrající mlýn proměnila v důstojné místo.