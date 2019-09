před 4 hodinami

Vybavit a zvelebit gymnázium Duhovka v pražských Holešovicích byla pro architekta a designéra v jedné osobě velká výzva. "Školu jsem ještě nikdy nenavrhoval," říká Tomáš Bém. Při práci v jedné z nejkrásnějších pražských škol se ale dokázal vrátit do gymnazijních let a skloubil hravost s funkcionalistickou architekturou, kterou ve 20. letech minulého století navrhl architekt Vratislav Lhota. "Devadesát let zůstala téměř nedotčena, pod linoleem byly krásné parkety a ve zdi dřevěné vitríny," říká designér. Výsledkem je velmi působivá a citlivá rekonstrukce, podívejte se.