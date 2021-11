Mizející Benzina. Hezká pumpa je v Česku unikát, nahradily je ty reklamní bez nápadu

Londýnské divadlo Old Vic neuvede muzikál Into the Woods, na jehož režii se měl podílet Terry Gilliam ze skupiny Monty Python. Informuje o tom britská BBC, podle níž se některým zaměstnancům divadla nelíbily Gilliamovy pohrdavé výroky o hnutí #MeToo nebo genderových otázkách. Osmdesátiletý komik a režisér filmů Monty Python a Svatý Grál, 12 opic či Imaginárium dr. Parnasse mimo jiné označil #MeToo za "hon na čarodějnice", na nějž "doplácejí slušní lidé".

Divadlo oficiálně nepotvrdilo, že Gilliamovy výroky jsou důvodem zrušení inscenace plánované na jaro 2022. Připustilo ale, že management obdržel stížnosti od zaměstnanců. "Před každou sezonou se vedení setkává s režiséry, aby projednalo naší kulturu a hodnoty," uvedla londýnská scéna. Ta existuje od roku 1818 a stála na počátku kauzy #MeToo, když se objevilo 20 nařčení ze sexuálního obtěžování proti zdejšímu uměleckému řediteli a herci Kevinu Spaceym.

Muzikál Into the Woods, k němuž hudbu i texty podle pohádek bratří Grimmů napsal Stephen Sondheim, byl od roku 1987 kromě newyorské Broadwaye uveden také v pražském divadle Kolowrat. Plánovaná londýnská inscenace by se mohla z Old Vic přesunout do jiného divadla, doplňuje deník Guardian.