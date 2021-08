Vila z 30. let minulého století se nachází v malé obci Lichoceves na západ od Prahy. Stavitel Josef Mrázek ji postavil pro část své rodiny, která vlastnila okolní pole. Po znárodnění sloužila Československým státním statkům a od 90. let si ji majitelé jen předávali z ruky do ruky. Současného vlastníka dům učaroval svou architekturou a po nákladné rekonstrukci chce, aby se stal novým centrem obce.

Vilu Josefa Mrázka koupil současný majitel v roce 2017. Před rekonstrukcí se stala dějištěm seriálu První republika a filmu Šarlatán. Stavební úpravy nebyly jednoduché, postupy, které stavebníci na fasádách používali ve 30. letech minulého století, už dnes málokdo umí. V interiéru se podařily zachovat tři čtvrtiny parket překrytých linoleem a obnovil se i výstup na horní věžičku, z které podle pamětníků panímáma dohlížela na pracovní morálku rolníků. Podívejte se.