Místo chaty si sám postavil maringotku. Vybavená z Německa by mě stála milion, říká

Ondřej Vácha je vystudovaný inženýr, který 15 let pracoval v korporátních firmách. Loni v létě z jedné odešel, a protože se nechtěl hrnout hned do další práce, rozhodl se, že si na pozemku v pohraniční obci vlastnoručně postaví maringotku. Za pár desítek tisíc sehnal podvozek s kostrou a během šesti měsíců jej proměnil na útulnou chatičku, do které se vejde s manželkou i svými dvěma dcerami.

Maringotku, která stojí v pohraniční obci na rozhraní Plzeňska a Karlovarska, si Ondřej Vácha postavil svépomocí. "Nejprve jsem hledal starší maringotku na prodej, postupně jsem se ale dostával k novějším a s tím rostla i cena. Zjistil jsem, že v Německu mají už maringotky krásně vybavené, ale stojí víc než milion korun. Nakonec jsem usoudil, že si ji můžu postavit i sám," říká čtyřicetiletý stavitel. Svým malým bydlením Vácha inspiroval už řadu lidí. Sešly se mu také žádosti o stavbu na zakázku a kvůli tomu si založil vlastní stránky. "Myslím, že to není na uživení, ale baví mě to, a tak jsem si říkal, že bych lidem mohl občas pomoct," říká. Podívejte se, jak útulně může vypadat alternativní chata.