Východokaribský ostrov Svatý Vincenc čeká další erupci sopky. Vulkán La Soufrière chrlí popel a v okolí se šíří silný zápach síry. Tisíce lidí z okolí se na příkaz vlády evakuovaly už v pátek po první explozi sopky a sousední státy posílají zasaženému ostrovu pomoc. Informují o tom světové agentury.

Okolní státy včetně Antiguy a Guyany nabídly zemi pomoc a vyslaly buď humanitární zásilky, nebo přechodně otevřely hranice pro zhruba 16 000 utečenců, kteří narychlo opustili své domovy zasypané popelem jen s tolika věcmi, kolik se jim vešlo do tašek a batohů. Sopka, která naposledy silně vybuchla v roce 1979, stále duní a odborníci varují, že exploze by mohly pokračovat další dny až týdny.

"První výbuch nemusí být nutně největší, jakého je vulkán schopen," citovala agentura AP geologa Richarda Robertsona ze seismického výzkumného střediska University of the West Indies. "Špatně se dýchá," řekl místní rozhlasové stanici NBC Radio premiér státu Svatý Vincenc a Grenadina Ralph Gonsalves. "Co vystoupalo nahoru, musí padnout dolů," dodal k přetrvávajícím oblakům popela a kouře.