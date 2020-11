Nejmladší pražské lince metra je 35 let. Víte, která zastávka nesla jméno Moskevská?

Obránce Filip Hronek z Hradce Králové a útočník Pavel Novák z prvoligových Litoměřic, kteří měli po pondělním testování českých hokejistů na koronavirus před turnajem Karjala hraniční hodnoty, dostali povolení ke startu. Oba museli při čekání na rozhodnutí finské hygieny zůstat v izolaci na pokoji v hotelu Radisson Blue Seaside a přišli o dnešní ranní tréninky. Do odpolední přípravy už se mohou zapojit. ČTK to řekl tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund.

"Vedení turnaje dnes odpoledne po přezkoumání vzorků a obdržení zdravotní dokumentace povolila účast Filipa Hronka a Pavla Nováka na turnaji a oba se připojili k mužstvu," řekl Zikmund. Klíčové pro rozhodnutí bylo, jestli už hráči covid-19 prodělali a mají protilátky, nebo jestli se jednalo o aktivní vzorky.

Svěřenci trenéra Filipa Pešána se sešli v Helsinkách v pondělí. Ve finské metropoli, kam hráči odcestovali už s prvním negativním testem, po příletu podstoupili druhý test a v izolaci na pokojích čekali na výsledky. Hronek s Novákem byli ve skupině 12 hokejistů, kteří spolu s realizačním týmem přiletěli z Prahy.

Obránce Vojtěch Mozík z Färjestadu s útočníkem Janem Ordošem z Oskarshamnu se připojili k týmu poté, co přiletěli charterem se švédskou reprezentací. Jedenáctka zástupců finské ligy přicestovala po vlastní ose a stejně jako čtveřice hokejistů z Kontinentální ligy se připojila k mužstvu večer.

Třiadvacetiletý Hronek z Detroitu je hlavní hvězdou týmu. Nejlepší obránce a člen All Star týmu loňského mistrovství světa v současnosti vypomáhá Hradci Králové v extralize. Ve výběru je jediným zástupcem z NHL, který hraje v Evropě před startem zámořské ligy, odloženým pravděpodobně na začátek ledna. Osmnáctiletý Novák je jedním z deseti zástupců reprezentace do 20 let a dvanácti nováčků v nominaci.

Dvakrát bude trénovat český tým v Hartwall Areně i ve středu. Ve čtvrtek ve 13:30 vstoupí do prvního turnaje série Euro Hockey Tour v sezoně duelem se Švédskem. O dva dny později od 16:30 nastoupí proti domácímu Finsku a v neděli od 12:30 proti Rusku.