Maličká Těchobuz má deset kulturních památek. Je raritou Česka a inspirací pro obce

Vedení České pošty navrhlo odborům při kolektivním vyjednávání zvýšení mezd v příštím roce o 3,5 procenta. Bude to znamenat dodatečné náklady 227 milionů korun. Odbory požadují výraznější navýšení, a s vedením podniku se proto neshodly. Ve středu to řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Vedle zvýšení o 3,5 procenta management podle Vitíka přišel s návrhem růstu o 3,4 procenta a navýšení hodnoty stravenky o pět korun ze strany zaměstnavatele. Stravenka by měla hodnotu 95 korun, z toho by zaměstnanec platil 20 korun.

"Všichni vnímáme současnou ekonomickou krizi. Pošťáci si za svoji práci navýšení mezd zaslouží. Částka, kterou navrhujeme do mezd přidat, je realistická suma, kterou si můžeme ve své situaci dovolit. Pokud bychom od státu dostali kompenzace za náklady v koronaviru, mohli bychom se bavit o vyšších procentech, než se kterými počítají naše aktuální návrhy," uvedl generální ředitel Roman Knap. Věří v kompromisní dohodu, a to i v případě, že by pošta kvůli mzdám musela omezit investice, řekl.

Podnik letos platy nezvyšoval, ale vyplácel dvě mimořádné odměny, naposled v říjnové výplatě 4500 korun. Podle odborářů je průměrná mzda pošťáků dlouhodobě nižší, než je celorepublikový průměr. Nyní je zhruba 8000 korun pod průměrnou mzdou v Česku, která přesahuje 40 tisíc korun.