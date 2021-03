Luxus v Bubenči. Byt v diplomatické čtvrti má terasu snů a dekorace od Vitry

Sněmovna zřejmě přijme volební novelu bez sporné pasáže, podle níž by po volbách mohla o obsazení části poslaneckých křesel nepřímo rozhodovat stranická vedení tím, že určí kraje, kterým připadnou zbývající mandáty. Ústavně-právní výbor ve středu doporučil plénu schválení úpravy předsedy dolní komory Radka Vondráčka (ANO), podle níž by se tyto mandáty přidělovaly automaticky. Přijetí dalších poslaneckých pozměňovacích návrhů výbor nepodpořil. O stanoviscích výboru informoval jeho předseda Marek Benda (ODS).

Podobu volební novely bude sněmovna schvalovat na mimořádné schůzi hned po Velikonocích. Vondráček ji ve středu svolal na středu 7. dubna, začne v 10:00.

Zákon, který je nutný kvůli nedávnému verdiktu Ústavního soudu, by měl zachovat 14 volebních krajů. Jednotlivé volební strany by pro vstup do Sněmovny musely získat nejméně pět procent hlasů, dvoučlenné koalice nově osm procent hlasů a vícečetné koalice 11 procent hlasů.