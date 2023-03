Lesní hospodáři mají největší dřevostavbu v Česku. Je střídmá a vyrábí si energii

Kloboucké lesní si na Valašsku nechalo postavit nové sídlo pro své zaměstnance. Střídmý dům se chlubí tím, že je zároveň největší dřevostavbou v Česku, navíc nezávislou na externích zdrojích energie. "Stavbu jsme navrhli tak, aby udávala trend budoucnosti. Ekologii a jednoduchost jsme doplnili o ty nejmodernější technologie," tvrdí architekt.

Autory návrhu je liberecké studio Mjölk, které budovu zasadilo do prostředí plného zeleně a vody. Základní konstrukce je z těžkého dřevěného skeletu, betonového jádra a ocelových ztužení. "Skelet domu je vyrobený výhradně z materiálu, který vzniká přímo na místě, tedy na lince Kloboucké lesní, necelých sto metrů od místa stavby. Dřevo jsme použili, protože je to nejprostší a nejstarší stavební materiál, způsob jeho zpracování je ale ryze současný," vysvětlují architekti Jan Vondrák a Jan Mach.

Severní fasáda budovy se otáčí směrem k obci a svou hmotou zakrývá průmyslové stavby v areálu. Střechu pokrývají solární panely, z nichž si dům bere energii na každodenní spotřebu. To, co ušetří, ukládá do zásobníku.

"V současné době pracuje většina zařízení v areálu na energii ze slunce. Severní stranu střechy pokrývají skleněné panely, které prosvětlují podstřešní prostory," doplňuje Vondrák a Mach. Pro zbytek areálu a vnitřní vytápění stavby vyrábí energii velká kotelna, která jede na štěpku z vlastní produkce. "Tímto je areál zcela nezávislý na jiném palivovém zdroji. Přidanou hodnotou je, že se jedná o zcela ekologický zdroj," dodávají architekti.

Podívejte se, jak funguje největší dřevěný dům v Česku.