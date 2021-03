Lázně v Ústí se nedaří zachránit. Jsou vzpomínkou na dětství i epidemii "mozkožrouta"

Schichtovy lázně v Ústí nad Labem měly jeden z nejmodernějších plaveckých bazénů v tehdejším Československu. V 30. letech minulého století je nechal pro své zaměstnance postavit továrník Johann Schicht, který v kraji vedl firmu na výrobu mýdla. Po znárodnění lázně nesly jméno komunisty Bohuslava Vrbenského a v 60. letech se kvůli epidemii dostaly i na strany zahraničního tisku.

Pro Schichtovy lázně se od 90. let nedaří najít nové využití. Soukromé firmy, které je za poslední tři dekády vlastnily, neměly na opravu budovy ve stylu abstrahovaného neoklasicismu buď peníze, anebo sílu.

Týká se to i současného majitele, firmy Power Get, která lázně odkoupila i s vedlejší tělocvičnou. Sportovní halu zrekonstruovala, na opravu lázní ale chybí finance. Přes realitku hledá kupce, který by zpustlé místo zase oživil, tvrdí makléř Radomír Kočí, který je spoluautorem databáze Prázdné domy.

Projděte si příběh místa, které upomíná na zašlou slávu městských lázní, ale i na dobu, kdy epidemiologové v Ústí pátrali po původci zánětu mozku a mozkových blan, na který během tří let zemřelo 16 lidí.