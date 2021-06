Kotěra: Otec moderní architektury, vizionář, který nasměroval Čechy do dvacátého věku

Brněnský rodák Kotěra byl architektem mezinárodního významu, vůdčí osobností české moderní architektury. Jeho rané stavby mají secesní charakter s ornamentálním, často folklorním dekorem.

Pozdější Kotěrovy stavby již sledují ryzí účelnost, mají však vždy vysokou výtvarnou kvalitu s rysy vznosnosti až monumentality. Ve svých veřejných i bytových stavbách spojoval výtvarná umění – sochařství, malířství, design – s architekturou v nedílný celek, v němž architektura vždy hrála vedoucí uměleckou roli.

Jak už bylo naznačeno, Kotěra začínal jako secesionista, což dokazuje Peterkův dům na Václavském náměstí v Praze z roku 1900, následně v Trmalově vile, která od roku 1903 stojí v pražských Strašnicích, nápaditě propojil tradici anglického rodinného domu s tradicí českého lidového stavitelství, aby se posléze posunul k purističtější moderně, jak ukazuje Národní dům v Prostějově z roku 1907 a především muzeum v Hradci Králové dostavěné v roce 1913.

Kotěra je rovněž autorem mnoha vil, včetně své vlastní na pražských Vinohradech z roku 1909, či o dva roky mladší Baťovy vily ve Zlíně, kde také navrhl první urbanistický plán. Zabýval se ale i inženýrskými stavbami, navrhnul vršovickou či třeboňskou vodárnu, nebo sociálním bydlením, jak dokazuje Dělnická kolonie v Rožnově pod Radhoštěm z roku 1922.

Avšak nezavrhoval ani takové zakázky, jako jsou návrhy tramvají, pomníků či hrobek. Jeho posledním velkým dílem je budova Právnické fakulty v Praze, kterou po Kotěrově smrti dokončil Ladislav Machoň.

Na konci první a začátku druhé dekády 20. století Kotěra vyprojektoval obchodní hudební dům Mozarteum v Praze. V tomto projektu začal používat čím dál více geometričtější a racionálnější formy a upřednostnil přírodní vlastnosti a půvab materiálu. Z jednoduchého pojetí domu v městské zástavbě Kotěra učinil de facto samostatný vzor, který se promítl i do dalších projektů.

Architekt se ale ani v této době nevzdával tradičních, monumentálních forem a klasického kánonu. Nejvíce se to projevuje třeba ve vile Bianco v pražské Bubenči či u projektu Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, který se táhl od roku 1908 a dokončen byl po Kotěrově smrti v roce 1931.

Jan Kotěra se přátelil s mnoha vlivnými lidmi, průmyslníky, nakladateli, právníky, úředníky či politiky včetně prezidenta T. G. Masaryka, což ho také krátce před smrtí přivedlo na Pražský hrad jako posuzovatele soutěže na úpravu Jižních zahrad a také nakrátko získal pozici architekta bytu prezidenta. Přízvisko „zakladatel moderní architektury“ by zkrátka bez nebývale široké sítě kontaktů, vazeb a vztahů nezískal. Právě snaha i přirozená schopnost být neustále v centru dění významně přispěla ke Kotěrově úspěchu, slávě i posmrtné legendě.

Jan Kotěra zemřel 17. dubna 1923 v nedožitých třiapadesáti letech.

Milníky české architektury

Zdobná secese se do popředí zájmu dostala na přelomu 19. a 20. století. V Českých zemích se pak dále rozvíjela do jedinečné polohy, kdy odrážela i venkovské motivy. Secesi postupně vystřídala dominantní moderna, jejímž významným představitelem byl Jan Kotěra. Kolem roku 1910 se paralelně objevil unikátní český kubismus, který po vzniku Československa přerůstal v rondokubismus, později dekorativismus. Na konci 20. let se prosazuje “strohý” funkcionalismus se všemi svými modifikacemi. Po druhé světové válce se do popředí dostává protěžovaný socialistický realismus, následuje postmoderna, neofunkcionalismus, styl hi-tech a minimalismus