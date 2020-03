Bývalou banku v Praze proměnil v městskou knihovnu. Má patro pro děti a tisíce knih

Foto: Magdaléna Medková

Historie domu bývalé záložny v pražské Michli sahá do dvacátých let minulého století. Přezdívaná „kampelička“ se od svého nástupce, Komerční banky, lišila tím, že neměla klienty, nýbrž členy, kteří si do domu chodili vložit i půjčit peníze. Po odchodu bankéřů byl dům dlouho prázdný, loni se ho ale ujal architekt Tomáš Hořava a ten z místa s prosluněným atriem vytvořil knihovnu. Podívejte se.

"Hlavní myšlenkou bylo vybudovat pobytovou knihovnu, tedy místo, které bude fungovat jako neformální komunitní centrum, prostor pro setkávání i hru," říká autor přestavby. Městská knihovna dostala jméno Jezerka a od začátku března do ní lidé mohou přijít nikoli pro úvěry, ale pro knihy. Vybírat jde celkem z deseti tisíc svazků.