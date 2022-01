Jihočeši mají novou chloubu. Opravený pavilon ze "socíku" bude hostit i filharmoniky

Výstaviště v Českých Budějovicích prochází postupnou proměnou a s ním se Jihočechům rozšiřují možnosti pro pořádání kulturního programu. Od 70. let minulého století je areál u řeky spjatý hlavně s veletrhem Země živitelka, který každoročně navštěvují davy lidí. Teď se díky nově zrekonstruovanému Pavilonu Z rozšířil i o prostory pro výstavy, filharmoniky, koncerty nebo divadla.

Výstavnictví v Českých Budějovicích podobně jako v ostatních velkých městech procházelo od příchodu internetu krizí a vedení výstaviště začalo přemýšlet, jak využít rozlehlý areál poblíž centra města. Obrovský pozemek měl větší potenciál než hostit jednu výstavu ročně. Pro pořádání jiných kulturních akcí ale v areálu chyběly vhodné prostory.

Architekti ze studia A8000 dostali za úkol vybudovat v areálu víceúčelový prostor, který by kromě výstav mohl hostit i divadla, koncerty, konference nebo diskuse. Místo stavění nové budovy se pustili do rekonstrukce starého pavilonu ze 70. let minulého století, který sice časem znehodnotily některé stavební úpravy, jeho architektura ale přišla studiu natolik zajímavá, že se chtělo vyhnout demolici.

"Pavilon se skládá z trojice na sobě položených kvádrů, které se stupňují svým objemem a my jsme chtěli na tento princip volně navázat. Budova je na výstavišti od sedmdesátých let minulého století, za tu dobu má svou historii a je nedílnou součástí mentální mapy areálu. Při demolici by místo ztratilo svou atmosféru," říká Daniel Jeništa z ateliéru A8000, který stojí například za interiérem pražského Fora Karlín.

Podívejte se na proměnu, kterou architekti přirovnávají ke šlechtění bonsajů.