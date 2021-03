Jako v Black Mirror. Brýle promění prázdnou halu v novou Masaryčku i luxusní vilu

Přestože lidé zatím nemají čipy v hlavě, v odvětví architektury se sci-fi seriál Black Mirror z produkce Netflix nebezpečně přibližuje realitě. Díky novým technologiím se dá vidět to, co si člověk dříve mohl jen představit. Česká firma stavby převádí do virtuální reality, aby si je klienti mohli s architekty zažít ještě před stavbou. V hale Virtuplex se schvalovala i nová Masaryčka od Zahy Hadid.

1:56 Projděte si ambiciózní developerský projekt Masaryčka ve virtuální realitě | Video: Virtuplex