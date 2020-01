IKEA změní způsob nakupování. Nový obchodní dům bude zelený a bez parkovacích míst

Návrh sedmipatrového obchodního domu IKEA, který má během příštího roku otevřít ve Vídni, se výrazně liší od komplexů švédské firmy, jaké se stavěly doposud. Společnost tvrdí, že snaží reagovat na měnící se nákupní chování a mobilitu městského obyvatelstva. U budovy proto nebude jediné parkovací místo a fasádu pokryje 160 stromů a keřů.

Plánovaná pobočka ve Vídni upouští od modelu velké těžkopádné budovy na okraji města, do níž se dojíždí zejména auty, informoval server Designboom. Obchodem bez parkovacích míst IKEA reaguje na nové trendy ve společnosti. "Koncept se zaměřuje na nynější 'megatrendy' a bere v úvahu dramatickou proměnu nákupního chování i novou formu mobility bez aut," stojí v tiskovém prohlášení.

Obchodní dům v blízkosti stanice Westbahnhof by tak měl posloužit hlavně Vídeňanům, kteří se pohybují pěšky, na kole či hromadnou dopravou. Koncept počítá s tím, že zákazníci si s sebou odnesou jen menší předměty, větší kusy nábytku jim doručí firma maximálně do 24 hodin. "Zákazníci mají málo času a ocení komfort. V oblasti nábytku je to velmi patrné: čím dál více jich ani nepomýšlí na to, že by si vybavení domácnosti odváželi sami," vyjádřila se IKEA.

Návrh budovy vznikl ze spolupráce IKEA a architektonického studia Querkraft architekten, které se zaměřuje na ekologické pojetí staveb. Vzdušná fasáda má evokovat poličku na knihy a bude jí prorůstat 160 stromů, které pomůžou regulovat teplotu v budově. "Vegetace je jedním z nejdůležitějších opatření v rámci vídeňské klimatické strategie," vysvětluje architektonické studio.

IKEA si navíc klade za cíl stát se centrem celé části města, součástí komplexu bude také lékárna, pekařství nebo hotel. Na střeše vznikne zelená terasa, která bude přístupná i mimo otevírací dobu prodejny.

"Stavba reflektuje značku. Je přátelská, otevřená, nekonvenční a neformální. Připomíná poličku na knihy, jejíž jednotlivé sekce jsou plně konfigurovatelné," vysvětluje svůj záměr architektonické studio s tím, že jednotlivé krychle fasády budou průhledné, aby do komplexu bylo vidět i zvenčí.

Výstavba obchodního domu začala v lednu, otevřít má během příštího roku.