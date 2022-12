Na kraji Prahy je hřbitov laviček. Připomíná 90. léta, kdy si firmy dělaly, co chtěly

Pražská čtvrť Libuš je od loňska hřbitovem 1400 reklamních laviček. Poté co se městu podařilo vypovědět nevýhodnou smlouvu se společností AD-Net, je z ulic odstranila externí firma a na náklady radnice uskladnila na kraji obce. Už déle než rok tu lavičky leží ladem, magistrát by se přitom s majitelem mohl dohodnout na jejich novém využití, prohlašuje francouzský umělec Mathieu Tremblin.

Výtvarník, který byl v Praze na umělecké stáži, si reklamních laviček začal všímat před pěti lety. Zaujalo ho, jak soukromí investoři v hlavním městě formují veřejný prostor bez ohledu na zákon o regulaci reklam.

"Lavičky v ulicích stály na základě nevýhodné smlouvy, za jejich umístění radnice nedostala téměř nic. Podobnou situaci zažilo mnoho postsovětských i západních zemí. Například ve Francii nabízela firma JCDecaux mobiliář zdarma výměnou za umístění reklamy," popisuje muž, který před pěti lety z pražských laviček odstraňoval billboardy a vytvářel z nich plochy pro svobodu projevu. Letos přijel do Prahy na pozvání českého umělce Epose 257.

Společně chtějí, aby město a AD-Net lavičky uvolnily lidem, například neziskovým organizacím. Mobiliář nyní opravují a mění v posezení bez reklam. "To, že lavičky leží na hromadě na okraji města, je absurdní. Není to řešení. Pokračuje se v politice, kdy se staré spotřební zboží vyhodí a nahradí novým. Mobiliář by měl sloužit veřejnosti," říká autor projektu Osvoboďte lavičky.

Opravené lavičky Tremblin nedávno prezentoval před budovou magistrátu v centru města, na Letišti Václava Havla i v parku.