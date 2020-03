V Thermalu jsou hotové první pokoje. Koronavirus ale může jejich otevření posunout

První fáze rekonstrukce hotelu Thermal v Karlových Varech je u konce. Celkem 60 pokojů plánovalo vedení otevřít tuto neděli, vzhledem k opatření ohledně koronaviru však není jisté, zda se tak nakonec stane. Převážná většina hostů měla přijet z Německa, jejich pobyt ale komplikuje uzavření hranic. Stavební práce v dalších patrech nouzový stav nijak neomezil a běží na plné obrátky.

"Je to lázeňský dům, čistě udělané pokoje a sociální zařízení. Já mám pocit, že takové ty stížnosti, že to bude formule jedna u dálnice, jsou zbytečné. Opravdu z toho nejde nic jiného udělat než tohle. Teď ještě jen, aby to brzy bylo hotové a mohli jsme hotel používat," říká herec a ředitel Filmového festivalu v Karlových Varech Jiří Bartoška, který nahlédl do čtyř dokončených pokojů.

V hotelu jsou hotová první tři patra. Celkem 60 pokojů zůstalo ve stejné podobě jako před rekonstrukcí. Na své místo se vrátil deset let starý nábytek, původní je i vybavení koupelen a toalet. Největší změna v hotelu je pro oko neviditelná, hosté ji ale pocítí, říká ředitel hotelu Vladimír Novák.

"V té první fázi jsme modernizovali hlavně technologie. Jsou nové rozvody vody, vytápění, suchovod, světla a klimatizace. V pokojích jsme vymalovali a vyprali koberce, ale jinak zůstaly stejné, tak jak vypadaly posledních deset let."

Stejným způsobem teď dělníci pokračují v dalších šesti patrech. Podle ředitele bude hotel s novými technologiemi bezpečnější a také o něco šetrnější k životnímu prostředí.

"Počítáme s tím, že provoz hotelu by měl být o polovinu levnější než před rekonstrukcí. V posledních letech jsme platili zhruba 30 milionů korun ročně. Teď můžeme vytápět jen pokoje, které jsou obsazené, v suterénu máme navíc nové nádrže na zadržování teplé vody a vody z bazénu," říká Novák.

V posledních pěti patrech, ve kterých je 126 pokojů, je v současné době staveniště, do června by se však měla proměnit v moderní ubytování. Ředitel hotelu tvrdí, že se chce vrátit k obložení ze 70. let, to původní však hotel musel odstranit kvůli požárním bezpečnostním předpisům.

"Plánujeme vytvořit repliku původního obložení i vstupních dveří, nicméně modřínovou dýhu musíme ochránit nehořlavým materiálem. Samotné pokoje budou moderní a světlé, doufáme, že budou hezky kontrastovat s tmavšími barvami brutalistického stylu," vysvětluje ředitel.

Součástí interiéru moderních pokojů budou původní chromové židle ze 70. let. Na dveřích se také objeví původní číslování a na stěnách originální navigační systém, který navrhli autoři Thermalu Vladimír a Věra Machoninovi. Do budoucna by chtěl hotel s dosud žijící autorkou více spolupracovat, říká Novák.

"Věřím, že do budoucna budeme mít prostředky, abychom hotelu vrátili původní punc. Počítáme s tím, že několik pokojů necháme architektku předělat do původní podoby. Chceme jí také nabídnout, aby jeden pokoj navrhla tak, jak by si je představovala dnes."

Státní hotel prošel úpravou už v roce 2010. Z původního vybavení se toho dochovalo jen velmi málo. Současná rekonstrukce je největší v historii, ministerstvo financí za ni zaplatí asi 580 milionů korun. V plánu jsou také opravy venkovního bazénu, ploch okolo hotelu, garáží a teras.

