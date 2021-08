Dům ve Zlíně je jako vila na útesu. Patří mezi 30 nejhezčích staveb uplynulých let

Na jednom z pozemků bývalé zahrádkářské kolonie stojí novostavba s úchvatnými výhledy do údolí Zlína. Prosklený dům, který navrhl autor pražských kobek na náplavce Petr Janda a jeho studio Brainwork, čerpá z okolní krajiny a připomíná vilu na útesu nebo rezidenci nad městem. Dům je zasazený do svahu, a tak od lesa působí, jako by byl ukrytý pod pokrývkou trávy.

Dům od studia Brainwork stojí poblíž zlínské čtvrtě zvané Lazy. Otevírá výhledy v panoramatickém rozsahu od areálu Baťovy továrny až po Příluky a nabízí průhled do hlubokého údolí s Lukovem a Hostýnskými vrchy v pozadí. Stavba je jednou z 30 nominovaných realizací na Českou cenu za architekturu. Podívejte se.