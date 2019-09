Místo zahradní chatky vznikl funkcionalistický dům. Má velké pokoje a obří terasu

Zahrádkářská kolonie ve Slivenci se pomalu mění na rezidenční bydlení. V místech bývalých chat a rozkvetlých třešní si majitelé staví rodinné domy a utíkají do nich z centra města. Je to případ i nejmenované mladé rodiny, která na svém rekreačním pozemku právě dostavěla hranatý dům s výhledem do zahrady a střešní terasou jako pro mořeplavce.

