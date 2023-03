Dům v satelitu za Prahou klame fasádou. Zahradu chytře chrání před pohledy sousedů

V satelitní čtvrti obce Tlustovousy ve Středočeském kraji stojí nový rodinný dům, který nedává na odiv svou skutečnou velikost. Architekti Martin Petřík a Matěj Šebek ho navrhli tak, aby majitelům nabízel soukromí a zároveň zapadl do typizované okolní zástavby. Od ulice se nenápadně táhne dál na pozemek, čímž do sebe pouští světlo a kryje zahradu před pohledy sousedů.

"Dům jsme navrhli s ohledem na světové strany, soukromí obyvatelů a kvalitu bydlení," popisují Martin Petřík a Matěj Šebek. Hlavní části domu se otevírají na jižní stranu, takže dovnitř proniká světlo téměř celý den. Na interiér pak přirozeně navazuje terasa a bazén.

"Středobodem domu je jídelní hala, která soustředí schodiště do patra, velkou knihovnu, vazbu na obytný prostor i průhledy do zahrady. Jídelna volně přechází v obývací prostor. Dům se postupně zužuje až do tloušťky pouhé zdi, která vytváří soukromí u bazénu," dodávají architekti.

Podívejte se na povedenou novostavbu.