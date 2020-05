Co dokázal Tomáš Baťa ve Zlíně, to o půl století dříve vybudoval Carl Dittrich v Krásné Lípě u Rumburka. Továrník a mecenáš nechal v obci zřídit nemocnici, městské lázně, sirotčinec, park a nejkrásnější mauzoleum v Čechách. Hrobka je však dnes dokladem toho, jak rychle se na továrníka zapomnělo. Od odsunu Němců nikdo neměl zájem mauzoleum zachránit a opravit. Až do nedávna.

Reportáž vznikla ve spolupráci s audiovizuálním projektem Monument/um, který upozorňuje na ohrožené a méně známé památky. Tváří projektu je šestinásobná držitelka ceny Anděl, muzikantka a zpěvačka Lenka Dusilová a vizuální umělec Aeldryn. Každé představení finančně přispívá lidem, kteří usilují o záchranu sakrálních, světských i industriálních staveb převážně v pohraničních regionech. Minulý rok se vybralo téměř čtvrt milionu korun. Druhý ročník bude v létě 2021.