Nádraží v pražském Bubenči čeká proměna. Bude v něm hospoda a cyklistická dílna

Pět let kolem něj nejezdí vlaky. Od té doby, co vznikla na Podbabě nová zastávka, není na nádraží Bubeneč téměř žádný život. Pražané, kteří okolo něj chodí do parku Stromovka, pozorují, jak se dům z roku 1850 pomalu rozpadá. Bývalou vlakovou zastávku ale brzy čeká změna. Od roku 2021 v ní bude hospoda, kulturní centrum a servis kol.

Bývalé nádraží dostane do správy zakladatel projektu Bajkazyl a editor týdeníku Respekt Martin Kontra. Společně v týmu s Richardem Preislerem a Martinem Krbou chtějí v Bubenči provozovat kavárnu a hospodu s kulturním programem. Součástí "Stanice 6" bude stejně jako na náplavce i cyklistická dílna. Radnice vyhlásila soutěž minulý rok a přihlásilo se do ní přes 50 zájemců. Nápady na využití chátrající budovy měli například provozovatelé Klubovny Povaleč v Dejvicích, novináři Petr Orálek a Karel Škrabal a bratři Formanovi. Praha 6 chce budovu pronajímat jen za přibližně osm tisíc korun měsíčně. "Je to z toho důvodu, že radnice klade silný důraz na veřejnou službu," uvedl místostarosta Jan Lacina ze strany Starostové a nezávislí. Rekonstrukce budovy začne podle místostarosty příští rok. Hospoda a cyklistická dílna bude u Stromovky otevřená od roku 2021. Pisoáry na Hlaváku? Míra močení na stromy je menší, zmizela blátivá místa, říká radní 9:50 Lidé používali jako toaletu okolní stromy, situace se výrazně zlepšila, máme tady člověka, který o pisoárech informuje, chystáme hezké zakryté řešení. | Video: Martin Veselovský