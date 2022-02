Víkendový nízkonákladový dům, který soutěží o cenu Interiér roku, stojí u krušnohorského lesa. Díky tmavé fasádě splývá s jehličnatými stromy v pozadí a vyjímá se mezi sousedními domy. "Návrh vychází z tamní přírody i koloritu, v němž lze najít všechny odstíny šedé," říká architekt David Zámečník. Vnitřku domu dominují levné materiály, především dřevo a nábytek z IKEA.

Hranatý dům, kde střecha a fasáda nemají jasné hranice, navrhli architekti ze studia New How. Nachází se na kraji lesa poblíž města Nové Hamry, má fasádu z hliníku a dřevěnou konstrukci. Autoři přihlásili dům do šestého ročníku soutěže Interiér roku, které je Aktuálně.cz hlavním partnerem. Uzávěrka přihlášených realizací je 28. února, následně z nich porota vybere ty nejlepší soukromé i veřejné počiny z Česka a Slovenska.

Podívejte se, co se dá dnes postavit s malými náklady.