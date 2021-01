Champs-Élysées jako rajská zahrada. Paříž chystá rekonstrukci za šest a půl miliardy

Champs-Élysées v Paříži je jednou z nejslavnějších městských ulic na světě. V posledních několika letech čelí bulvár řadě výzev, jako jsou znečištění, doprava nebo migrace lokálních obyvatel. Radnice chce proto změnit její ráz i charakter. Promenádu budou lemovat stromy, dlažební kostky nahradí tráva a u břehu řeky budou hřiště i plovárna.

Podle starostky Anne Hidalgové vyhradila Paříž na rekonstrukci v přepočtu asi šest a půl miliardy korun. Začít chce až po letních olympijských hrách, které hlavní město bude hostit v roce 2024, informuje on-line deník The Guardian.

Návrh na rekonstrukci vypracovalo architektonické studio Philippa Chiambaretty. Cílem je vytíženou ulici proměnit v klidnou pěší zónu, dvojnásobně snížit počet automobilů a vybudovat místa určená k zábavě a odpočinku. Komunita Champs-Élysées, která zahrnuje tamní podnikatele, politiky i obyvatele čtvrti, se úpravu centra snažila na radnici prosadit od roku 2018.

"V posledních 30 letech ulice ztratila na své velkoleposti. Pařížani na ni přestali chodit a území čelí i dalším problémům, jako jsou občanské nepokoje, zdravotní rizika a rostoucí ceny za nájem," vysvětluje prezident komunity Jean-Noël Reinhardt a pokračuje: "Často se o ní mluví jako o nejkrásnější ulici na světě, ale nám, kteří na ní každý den pracujeme, to tak nepřipadá."

Namísto silnice pěší zóna a stromy

Podle architekta Philippa Chiambaretty, který vypracoval návrh na rekonstrukci, ulicí každý den projde asi 100 tisíc lidí. Přičemž většina z nich jsou turisté a Pařížané, kteří v dané oblasti pracují. Po celé délce navíc vedou silnice s celkem osmi pruhy, kudy projede až tři tisíce aut za hodinu.

Vizualizace počítá s tím, že namísto silnice bude pěší zóna, kudy řidiči budou projíždět jen v omezeném počtu a rychlosti. Přibudou stromy, sezení a zahrady. Cílem je přizpůsobit centrum města ekologickým standardům. Na nábřeží budou plovárna, zahrady a dětská hřiště.

Součástí projektu je také proměna slavného náměstí Svornosti, kterou chce radnice stihnout ještě do letních olympijských her. Samotná oblast Champs-Élysées má být podle starostky hotová do roku 2030. Hidalgová doufá, že centrum města přiláká nejen turisty, ale hlavně i obyvatele města.

