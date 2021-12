Koupili zatopený lom a postavili v něm saunu. Je jako plavidlo s přístavem, říká pár

Americký Národní archiv ve středu zveřejnil dalších skoro 1500 dokumentů, které se týkají vyšetřování vraždy někdejšího prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho v roce 1963. Podle agentury AP se očekává, že archiváři další záznamy odtajní příští rok.

Mezi nyní zveřejněnými dokumenty jsou tajné telegramy nebo různá interní sdělení. Nic zatím nenasvědčuje tomu, že by obsahovaly nové skutečnosti, které by radikálně změnily současné vědění o okolnostech atentátu, za kterým stál Lee Harvey Oswald. Na další dokumenty čekali historici a další lidé, kteří jsou i desítky let po smrti Kennedyho skeptičtí, že na vrcholu studené války jediným zodpovědným za vraždu prezidenta byl Oswald.

Mezi dokumenty jsou tajné telegramy CIA a interní zprávy týkající Oswaldových návštěv na kubánském a sovětském velvyslanectví v Mexiku. O nich se ví, ale jak píše AP, nebyly nikdy zcela vysvětleny. Zveřejněné dokumenty pocházející ze dnů po atentátu se zabývají také možným zapojením Kuby.